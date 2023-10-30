Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова розповіла, скільки заробляє на місяць.

В Instagram-stories Катерина поділилася, що її аудиторія становить 170 тис. підписників, вона вміло монетизує блог і працює з різноманітними брендами. За словами Репяхової, зараз на місяць вона заробляє $7 тис., але не збирається зупинятися на цій цифрі.

– Я пишаюся собою і не збираюся зупинятися на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого тригерю, – зазначила блогерка.

Вона додала, що бути блогером не просто, а відомою людиною — ще складніше, проте віра в себе і велике бажання зможе привести вас до результату.

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Раніше свої заробітки розкрила блогерка Аліна Шаманська. Вона зізналася, що до початку повномасштабної війни в Україні могла заробити в Instagram €40 тис. Каже, тоді весь час працювала і не спала днями та ночами.

Шаманська зізналася, що в неї була дуже дорога реклама. $1 тис. коштувала stories, пости — приблизно $2,5 тис., а деякі контракти були по $6 тис.