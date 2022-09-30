Українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає артист Андрій Данилко, вразила мережу своїм сміливим знімком. Відвертий знімок співачки зі своєю мамою, яку грає акторка Інна Білоконь, здивував користувачів Instagram.

На знімку Вєрка та її мама позують в одних трусах та головному уборі – артистка у своїй фірмовій блискучій зірці, а її мама – у хустці. Фото присвячено Щекавиці, де українці збираються влаштувати оргію на випадок ядерного удару.

– Ми майже на місці… – підписала знімок Сердючка.

Користувачі мережі моментально відреагували на участь співачки у трендовій ідеї, яку підхопили як українські компанії, так і інші зірки.

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Фанати артистки оцінили як зовнішній вигляд Вєрки, так і її мами:

Викличте пожежну безпеку, тому що це дуже гаряче!

На морі цього року не лише я не була!

Обкладинка нового альбому!

Андрію Михайловичу, що за зовнішній вигляд!

Нагадаємо, що не лише Вєрка Сердючка підхопила тему із оргією на Щекавиці. Користувачі активно діляться своїми мемами, і до тренду приєдналися бренди – Сільпо, Київстар та інші.