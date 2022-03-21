Путин – дьявол: Ада Роговцева сказала, почему россияне не готовы слышать правду о войне

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева убеждена, что россияне не хотят слышать правду о войне в Украине, потому что они настолько зазомбированы, что считают нас зверями и врагами.

— Люди в России, мне так кажется, так зазомбированы, что они почему-то решили, что мы их враги и что мы какие-то звери, или я даже не знаю что. Я не могу понять, что они думают о таких простых, честных, добрых людях, как украинцы. Как так можно: что-нибудь придумать, а потом людей уничтожать за свои выдумки? Это не имеет реальности, ничего общего с реальностью!

Это исторически как-то так вышло. Если бы не было Путина, возможно, оно было бы иначе. Но есть эта вражда, то, что они немного свысока смотрят на наш народ, нашу историю, на наши традиции. Возможно, это, конечно, как-нибудь сошло бы на нет, не переросло бы в такую ​​враждебность, ненависть, которая сейчас просто очевидна всему миру.

Весь мир видит эту несправедливость, кроме россиян. А они ее не видят! Они почему-то думают, что мы им что-нибудь хотим сделать подлое. Что мы плохого сделали, чтобы нас так ненавидеть? Это давно началось, еще когда мы только отвоевали свою независимость, — рассказала Роговцева в эфире канала Настоящее время.

По словам актрисы, Россией руководит преступник, которого нельзя назвать человеком, это настоящий дьявол.