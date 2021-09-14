Переможниця реаліті Супер Топ-модель по-українськи, яке показувало Новий канал, Таня Брик шокувала своїм новим манікюром.

Наразі дівчина працює в Об’єднаних Арабських Еміратах – їй запропонували контракт в одному з найбагатших міст світу – Дубаї. Однак життя в цьому місці не таке хороше, як здається.

Таня вирішила сходити на манікюр до місцевого nail-салону, в якому їй спотворили руки. За процедуру вона заплатила 3500 грн.

– Клієнти попросили зробити металік-манікюр для зйомки. Мій менеджер обрала салон, їхати треба було терміново, а я була дуже сонна. Там мені зробили найжахливіші нігті в моєму житті! Порізали кутикулу, манікюр мав жахливий вигляд, все покриття – в пухирцях. За це я заплатила $130, тобто 3500 грн, – поскаржилася Брик.

Модель зазначила, що коли їй порізали кутикулу та звідти почала литися кров, перед нею навіть не вибачилися.

– Через п’ять хвилин дівчина протерла мені палець антисептиком зі словами: Ну що, пече? Кажу: Ну, так. А вона: Нічого, зараз пройде, – згадує Таня.

Наслідки роботи майстра модель побачила не одразу, оскільки в салоні було погане світло, тому розбиралася зі свавіллям вже вдома.