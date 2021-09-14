Переможниця реаліті Супер Топ-модель по-українськи, яке показувало Новий канал, Таня Брик шокувала своїм новим манікюром.
Наразі дівчина працює в Об’єднаних Арабських Еміратах – їй запропонували контракт в одному з найбагатших міст світу – Дубаї. Однак життя в цьому місці не таке хороше, як здається.
Таня вирішила сходити на манікюр до місцевого nail-салону, в якому їй спотворили руки. За процедуру вона заплатила 3500 грн.
– Клієнти попросили зробити металік-манікюр для зйомки. Мій менеджер обрала салон, їхати треба було терміново, а я була дуже сонна. Там мені зробили найжахливіші нігті в моєму житті! Порізали кутикулу, манікюр мав жахливий вигляд, все покриття – в пухирцях. За це я заплатила $130, тобто 3500 грн, – поскаржилася Брик.
Модель зазначила, що коли їй порізали кутикулу та звідти почала литися кров, перед нею навіть не вибачилися.
– Через п’ять хвилин дівчина протерла мені палець антисептиком зі словами: Ну що, пече? Кажу: Ну, так. А вона: Нічого, зараз пройде, – згадує Таня.
Наслідки роботи майстра модель побачила не одразу, оскільки в салоні було погане світло, тому розбиралася зі свавіллям вже вдома.
– Почалися переговори з менеджером. Звісно, я хотіла повернути гроші назад. Зв’язавшись із салоном почула тільки вибачення, а ще вони дуже просили видалити всі мої Instagram-stories про манікюр. Навіть почистили всі коментарі під постами, які залишили мої підписники. Усі ці розбірки мені дуже набридли.
У підсумку я написала салону доволі агресивне повідомлення, після якого гроші повернулися в ту саму мить. Висновок такий: не вирушайте на манікюр сонними та відстоюйте свої права, – сказала переможниця модельного реаліті Нового каналу.