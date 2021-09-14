Победительница реалити Супер Топ-модель по-украински, которое показывало Новый канал, Таня Брык шокировала своим новым маникюром.
Сейчас девушка работает в Объединенных Арабских Эмиратах — ей предложили контракт в одном из самых богатых городов мира – Дубае. Однако жизнь в этом месте не такая хорошая, как кажется.
Таня решила сходить на маникюр в местный nail-салон, в котором ей изуродовали руки. За процедуру она заплатила 3500 грн.
— Клиенты попросили сделать металлик-маникюр для съемки. Мой менеджер выбрала салон, ехать надо было срочно, а я была очень сонная. Там мне сделали самые ужасные ногти в моей жизни! Порезали кутикулу, маникюр выглядел просто ужасно, все покрытие – в пупырышках. За это я заплатила $130, то есть 3500 грн, — пожаловалась Брык.
Модель отметила, что когда ей порезали кутикулу и оттуда начала литься кровь, перед ней даже не извинились.
— Через пять минут девочка протерла мне палец антисептиком со словами: Ну что, печет? Говорю: Ну, да. А она: Ничего, сейчас пройдет, — вспоминает Таня.
Последствия работы мастера модель увидела не сразу, поскольку в салоне был плохой свет, поэтому разбиралась с беспределом уже дома.
— Начались переговоры с менеджером. Естественно, я хотела вернуть деньги обратно. Связавшись с салоном, услышала только извинения, а еще они очень просили удалить все мои Instagram-stories о маникюре. Даже почистили все комментарии под постами, которые оставили мои подписчики. Все эти разбирательства мне очень надоели.
В итоге я написала салону довольно агрессивное сообщение, после которого деньги вернулись в ту же секунду. Вывод такой: не ездите на маникюр сонными и отстаивайте свои права, — сказала победительница модельного реалити Нового канала.