Победительница реалити Супер Топ-модель по-украински, которое показывало Новый канал, Таня Брык шокировала своим новым маникюром.

Сейчас девушка работает в Объединенных Арабских Эмиратах — ей предложили контракт в одном из самых богатых городов мира – Дубае. Однако жизнь в этом месте не такая хорошая, как кажется.

Таня решила сходить на маникюр в местный nail-салон, в котором ей изуродовали руки. За процедуру она заплатила 3500 грн.

— Клиенты попросили сделать металлик-маникюр для съемки. Мой менеджер выбрала салон, ехать надо было срочно, а я была очень сонная. Там мне сделали самые ужасные ногти в моей жизни! Порезали кутикулу, маникюр выглядел просто ужасно, все покрытие – в пупырышках. За это я заплатила $130, то есть 3500 грн, — пожаловалась Брык.

Модель отметила, что когда ей порезали кутикулу и оттуда начала литься кровь, перед ней даже не извинились.

— Через пять минут девочка протерла мне палец антисептиком со словами: Ну что, печет? Говорю: Ну, да. А она: Ничего, сейчас пройдет, — вспоминает Таня.

Последствия работы мастера модель увидела не сразу, поскольку в салоне был плохой свет, поэтому разбиралась с беспределом уже дома.