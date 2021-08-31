Яскраві та темні, нейтральні, а ще ніжні пастельні кольори. 2021 рік перетворив наші нігті на міні-полотна для самовираження.

Осінній манікюр 2021 – що буде в тренді восени, дивіться в нашому матеріалі.

Осінній манікюр 2021 – найпопулярніші кольори

Наприклад, компанія Riornails представила ТОП-новинки осені. На фото зображені кольори у матовому та глянцевому варіантах.

Ці відтінки мають найбільший попит та точно є трендами осіннього манікюру 2021.

Ще трендових відтінків осені

Не менш популярними будуть і кольори осінньої палітри: бежевий, сірий, болотний тощо.

Абстрактні принти

Американська модель Кайлі Дженнер показала новий трендовий манікюр у стилі старовинного дизайну Еміліо Пуччі.

Головна особливість цього декору – це абстрактні принти.

Поєднання матових і блискучих нігтів

Французький манікюр завжди в моді, але тепер його роблять оригінальнішим. Пофарбуйте основу і кінчик в один і той самий відтінок бежевого, але одну основу зробіть матову, а іншу – блискучу, щоб створити контраст.

Кольори осені

Помаранчевий та золотий – це кольори осені. Їх поєднання завжди гармонічне у цей сезон.