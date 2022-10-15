Українська тенісистка Еліна Світоліна і французький тенісист Гаель Монфіс вперше стали батьками. У подружжя народилася донька.

Радісною новиною 28-річна спортсменка поділилася в своєму Instagram, оприлюднивши фото, на якому зображені її рука, Монфіса і малюка.

– Ось це ніч! Пані та панове, будь ласка, тепло привітайте Скай Монфіс. Не можу не віддячити своєму чоловікові за те, що він прожив цей незабутній момент зі мною, – написала під фото Еліна.

Про те, що Світоліна чекає на дитину, стало відомо в травні. Вже тоді подружжя розкрило стать дитини.

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Нагадаємо, Еліна і Гаель одружилися в липні 2021 року. Урочиста весільна церемонія відбулася в швейцарському місті Ньон.

Фото: Еліна Світоліна