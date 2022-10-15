Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис впервые стали родителями. У супругов родилась дочь.

Радостной новостью 28-летняя спортсменка поделилась в своем Instagram, обнародовав фото, на котором запечатлены ее рука, Монфиса и малыша.

— Вот это ночь! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Скай Монфис. Не могу не отблагодарить своего мужа за то, что он прожил этот незабываемый момент со мной, — написала под фото Элина.

О том, что Свитолина ждет ребенка, стало известно в мае. Уже тогда супруги раскрыли пол ребенка.

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Напомним, Элина и Геэль поженились в июле 2021 года. Торжественная свадебная церемония состоялась в швейцарском городе Ньон.

Фото: Элина Свитолина