Телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем 11 листопада разом із побратимами зайшов до Херсона. Кадрами з міста він поділився у своєму Instagram.
Так, чоловік показав, що в Херсон вони зайшли ще вдень і те, як їх зустріли місцеві жителі. Воїнів обіймали, дякували і нагодували.
Зараз дивляться
Оприлюднив Салем і фото з побратимами, зроблене на в’їзді в місто. Також місцеві жителі подарували захисникам прапор із українською символікою, який сховали з приходом російських окупантів.
У коментарях під знімками українці дякують Даніелю, а також усім нашим захисникам за їхній героїзм.
- Хлопці, ви герої і в історії держави назавжди!
- Сльози на очах! Дякую!
- Молодці, хлопці, пишаємося!
- Величезне дякуємо вам.
- Слава ВСУ! Низький уклін вам!
- Хлопці, бережіть себе! Молимося за кожного!
- Наші герої! Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.
11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, який перебував в окупації майже вісім місяців. Це був єдиний обласний центр, який вдалося завоювати РФ з початку вторгнення.