Телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем 11 листопада разом із побратимами зайшов до Херсона. Кадрами з міста він поділився у своєму Instagram.

Так, чоловік показав, що в Херсон вони зайшли ще вдень і те, як їх зустріли місцеві жителі. Воїнів обіймали, дякували і нагодували.

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Оприлюднив Салем і фото з побратимами, зроблене на в’їзді в місто. Також місцеві жителі подарували захисникам прапор із українською символікою, який сховали з приходом російських окупантів.

У коментарях під знімками українці дякують Даніелю, а також усім нашим захисникам за їхній героїзм.

Хлопці, ви герої і в історії держави назавжди!

Сльози на очах! Дякую!

Молодці, хлопці, пишаємося!

Величезне дякуємо вам.

Слава ВСУ! Низький уклін вам!

Хлопці, бережіть себе! Молимося за кожного!

Наші герої! Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, який перебував в окупації майже вісім місяців. Це був єдиний обласний центр, який вдалося завоювати РФ з початку вторгнення.