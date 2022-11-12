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Обіймали і дякували: Даніель Салем показав, як його з побратимами зустріли в Херсоні

12 Листопада 2022, 17:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Обіймали і дякували: Даніель Салем показав, як його з побратимами зустріли в Херсоні

Телеведучий і воїн ЗСУ Даніель Салем 11 листопада разом із побратимами зайшов до Херсона. Кадрами з міста він поділився у своєму Instagram.

Так, чоловік показав, що в Херсон вони зайшли ще вдень і те, як їх зустріли місцеві жителі. Воїнів обіймали, дякували і нагодували.

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Оприлюднив Салем і фото з побратимами, зроблене на в’їзді в місто. Також місцеві жителі подарували захисникам прапор із українською символікою, який сховали з приходом російських окупантів.


У коментарях під знімками українці дякують Даніелю, а також усім нашим захисникам за їхній героїзм.

  • Хлопці, ви герої і в історії держави назавжди!
  • Сльози на очах! Дякую!
  • Молодці, хлопці, пишаємося!
  • Величезне дякуємо вам.
  • Слава ВСУ! Низький уклін вам!
  • Хлопці, бережіть себе! Молимося за кожного!
  • Наші герої! Дякуємо! – Пишуть користувачі мережі.

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон, який перебував в окупації майже вісім місяців. Це був єдиний обласний центр, який вдалося завоювати РФ з початку вторгнення.

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