Группа Океан Эльзы презентовала новую версию своего хита Я їду додому. Вместе с композицией вышел и клип.

Новую версию Я їду додому группа посвятила саперам, которые ежедневно рискуют жизнью, очищая нашу страну от мин. Таким образом они решили выразить им благодарность, а также призвали присоединяться к сбору на оборудование и транспорт для 146 саперных групп ВСУ.

— За последние годы многие привычные слова для большинства из нас приобрели новые смыслы: турникет, хлопок, птичка, мопед, банка, тревога… И будто обычная фраза Я еду домой превратилась в самое большое желание, мантру, молитву для миллионов украинцев, — говорится в описании к видео.

Песня, первая версия которой выпущена более 15 лет назад, зазвучала по новому — чувственно, с болью, но с надеждой, с непоколебимой верой в наш дом — Украину.