1 травня відбудеться одна з найважливіших модних подій року – бал Met Gala. Інститут костюма традиційно обрав тему заходу. Цього року вона присвячена легендарному німецькому модельєру і звучить як: Карл Лагерфельд. Лінія краси.

Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про Met Gala 2023. Де і коли пройде бал, хто стане його ведучими, запрошені гості та що взагалі відбувається на заході.

Коли і де відбудеться Met Gala 2023

Традиційно бал відбувається в Нью-Йорку в Метрополітен-клубі в перший понеділок травня – у 2023 році він припадає на 1 число.

За київським часом початок заходу о 01:00.

Що таке Met Gala

Met Gala – щорічний захід зі збору коштів на користь Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку, приурочений до відкриття виставки моди. Він був заснований в 1948 році модним публіцистом Елінор Ламбер.

Тоді бал мав вигляд світського обіду, на який потрібно купувати квитки за $50. Так було перші кілька десятиліть заходу.

У 1972 році редакторка в галузі моди Діана Вріланд стала консультанткою Інституту костюма. Відтоді Met Gala почав перетворюватися на гламурний захід і залучення до участі в ньому знаменитих і важливих особистостей.

Головою Met Gala з 1995 року стала Анна Вінтур – головний редактор журналу Vogue. Наразі з року в рік бал збирає чималі суми. Наприклад, у 2014 році було зібрано $12 млн, у 2022 – $17,4 млн.

Ба більше, наразі ціна на квитки Met Gala істотно відрізняється від тієї, що була на зорі його існування. Того року вони коштували від $30 тис. до $245 тис., цього року – від $50 тис. до $300 тис. До того ж, на модну подію потрапити може не кожен охочий.

Тема Met Gala 2023

Як ми вже писали вище, тема заходу 2023 року присвячена Карлу Лагерфельду. Модельєр помер у 2019 році і до кінця свого життя створював дизайни для відомих світових брендів.

Також він був головним модельєром італійського будинку моди Fendi і французького Chanel.

У рамках Met Gala також буде організована виставка під назвою Карл Лагерфельд: лінія краси. На ній буде представлено найвідоміші роботи кутюр’є.

Варто зазначити, що Інститут костюма щорічно озвучує тему виставки, саме вона задає тон усьому заходу.

Ведучі Met Gala 2023

Ведучою стане Анна Вінтур. Компанію їй також складуть – акторки Пенелопа Крус і Міхаела Коел, тенісист Роджер Федерер і співачка Дуа Ліпа.

Дрескод Met Gala 2023

Логічно, що дрескод сплітається з темою заходу, а тому гостям було сказано одягнутися на честь Карла. Очікуйте побачити багато Chanel, Fendi і Lagerfeld, а також Chloé, Balmain і Patou.

Гості Met Gala 2023

Список гостей тримають у секреті, тож можна лише припускати, хто буде на модній події. Наприклад, ті, які присутні щороку або були минулого року – Бейонсе, Леді Гага, Мадонна, Ріанна та інші. Також можливо буде Кім Кардаш’ян, незважаючи на те, що в мережі на мить поширилася зворотна інформація.

Цілком можуть з’явитися минулі і теперішні посли Chanel, такі як – Ніколь Кідман, Марго Роббі, Маріон Котійяр, Крістен Стюарт, Шарлотта Казірагі і Фаррелл Вільямс.

Дизайнери, як правило, прибувають зі знаменитостями, які є обличчями брендів, що робить гостей “ходячою рекламою” модних будинків, а також самого заходу.

Онлайн-трансляція Met Gala 2023

Зазвичай захід транслює Vogue, а також інші ЗМІ, які отримують на це дозвіл. За цей рік поки що нічого з цього приводу невідомо, оскільки бал завжди до останнього тримають у секреті.