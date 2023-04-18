1 мая состоится одно из самых важных модных событий года — бал Met Gala. Институт костюма традиционно выбрал тему мероприятия. В этом году она посвящена легендарному немецкому модельеру и звучит как: Карл Лагерфельд. Линия красоты.

Факты ICTV решили собрать все, что известно о Met Gala 2023. Где и когда пройдет бал, кто станет его ведущими, приглашенные гости и что вообще происходит на мероприятии.

Когда и где состоится Met Gala 2023

Традиционно бал проходит в Нью-Йорке в Метрополитен-клубе в первый понедельник мая — в 2023 году он приходится на 1 число.

По киевскому времени начало мероприятия в 01:00.

Что такое Met Gala

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке, приуроченное к открытию выставки моды. Оно было основано в 1948 году модным публицистом Элинор Ламбер.

Тогда бал выглядел как светский обед, на который нужно покупать билеты за $50. Так было первые несколько десятилетий мероприятия.

В 1972 году редактор в области моды Диана Вриланд стала консультантом Института костюма. С тех пор Met Gala начал превращаться в гламурное мероприятие и привлечение в участии в ней знаменитых и важных личностей.

Председателем Met Gala с 1995 года стала Анна Винтур — главный редактор журнала Vogue. Сейчас из года в год бал собирает внушительные суммы. Например, в 2014 году было собрано $12 млн, в 2022 — $17,4 млн.

Более того, сейчас цена на билеты Met Gala существенно отличается от той, что была на заре его существования. В том году они стоили от $30 тыс. до $245 тыс., в этом — от $50 тыс. до $300 тыс. К тому же, на модное событие попасть может не каждый желающий.

Тема Met Gala 2023

Как мы уже писали выше, тема мероприятия в 2023 году посвящена Карлу Лагерфельду. Модельер умер в 2019 году и до конца своей жизни создавал дизайны для известных мировых брендов.

Также он был главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.

В рамках Met Gala также будет организована выставка под названием Карл Лагерфельд: линия красоты. На ней будет представлены самые известны работы кутюрье.

Стоит отметить, что Институт костюма ежегодно озвучивает тему выставки, именно она задает тон всему мероприятию.

Ведущие Met Gala 2023

Ведущей станет Анна Винтур. Компанию ей также составят — актрисы Пенелопа Крус и Михаэла Коэл, теннисист Роджер Федерер и певица Дуа Липа.

Дресс-код Met Gala 2023

Логично, что дресс-код сплетается с темой мероприятия, а потому гостям было сказано одеться в честь Карла. Ожидайте увидеть много Chanel, Fendi и Lagerfeld, а также Chloé, Balmain и Patou.

Гости Met Gala 2023

Список гостей держат в секрете, поэтому можно только предполагать, кто будет на модном событии. Например, те, которые присутствуют ежегодно или были в прошлом году — Бейонсе, Леди Гага, Мадонна, Рианна и другие. Также возможно будет Ким Кардашьян, несмотря на то, что в сети на мнгновение распространилась обратная информация.

Вполне могут появиться прошлые и настоящие послы Chanel, такие как — Николь Кидман, Марго Робби, Марион Котийяр, Кристен Стюарт, Шарлотта Казираги и Фаррелл Уильямс.

Дизайнеры, как правило, прибывают со знаменитостями, многие из которых являются лицами брендов, что делает гостей “ходячей рекламой” модных домов, а также самого мероприятия.

Онлайн-трансляция Met Gala 2023

Обычно мероприятие транслирует Vogue, а также другие СМИ, которые получают на это разрешение. За этот год пока что ничего по этому поводу неизвестно, поскольку бал всегда до последнего держат в секрете.