Верхній одяг є важливим елементом в гардеробі кожного з нас. Особливо – в холодну пору року. Великий акцент осіннього сезону бере на себе пальто.

Персональний стиліст Юлія Крижалка поділилася з Фактами ICTV лайфхаками вибору цієї речі, а також розповіла, на які позиції варто звертати особливу увагу. Модні пальта на осінь 2022 – в матеріалі.

Класичний крій. Пряме двобортне пальто чудово тримає форму та універсальне під будь-які образи.

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Колір. Не варто відмежовувати себе тільки нейтральними відтінками. Зелений, червоний, синій – обирайте глибокі кольори та додайте осені яскравіших фарб.

Пальто на запах. Класична модель, що підійде кожному гардеробу.

Принтовані моделі. Класичний принт – у клітку, гусяча лапка. Такі позиції завжди актуальні і чудово доповнюватимуть щоденні образи.

Пальто-максі. Мають дуже ефектний вигляд і додають нотки фешена у ваші образи. Ба більше, такі моделі теплі. Велику роль відіграє форма виробу і те, як він сидить на вас.

Шкіряне пальто. Вироби зі шкіри не залишають позицій і гармонійно вписуються в наші гардероби. Дуже класний акцент, що задає настрій образу.

Стьобане пальто. Універсальна та тепла річ, яка просто ідеальна під непостійну погоду.

– Рекомендую обирати довгі моделі. Вони функціональні та більш носибельні, – зазначила Юлія.

Важливо! При виборі пальта звертайте увагу на його склад: має бути не менше ніж 40% натуральної тканини. Така річ прослужить вам не один сезон і буде чудовим доповненням гардеробу.