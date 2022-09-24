Верхняя одежда — важный элемент в гардеробе каждого из нас. Особенно — в холодное время года. Большой акцент осеннего сезона берет на себя пальто.
Персональный стилист Юлия Крыжалка поделилась с Фактами ICTV лайфхаками выбора этой вещи, а также рассказала, на какие позиции следует обращать особое внимание. Модные пальто на осень 2022 — в материале.
Классический крой. Прямое двубортное пальто отлично держит форму и универсальное под любые образы.
Цвет. Не стоит отграничивать себя только нейтральными оттенками. Зеленый, красный, синий — выбирайте глубокие цвета и добавьте осени более ярких красок.
Пальто на запах. Классическая модель, которая подойдет каждому гардеробу.
Принтованные модели. Классический принт — в клетку, гусиная лапка. Такие позиции всегда актуальны и отлично будут дополнять ежедневные образы.
Пальто-макси. Смотрятся очень эффектно и добавляют нотки фешена в ваши образы. Более того, такие модели теплые. Большую роль играет форма изделия и как оно на вас сидит.
Кожаное пальто. Изделия из кожи не покидают позиций и гармонично вписываются в наши гардеробы. Очень классный акцент, задающий настроение образу.
Стеганое пальто. Универсальная и теплая вещь, которая просто идеальна под непостоянную погоду.
— Рекомендую выбирать длинные модели. Они функциональные и более носибельные, — отметила Юлия.
Важно! При выборе пальто обращайте внимание на его состав: должно быть не менее 40% натуральной ткани. Такая вещь прослужит вам не один сезон и будет отличным дополнением вашего гардероба.
— Относительно моих финальных рекомендаций по выбору пальто на этот сезон — обращайте внимание на крой и качество ткани — это первое. Второе — анализируйте, на сколько процентов данная вещь закроет вам ваши гардеробные вопросы, — подчеркнула стилист.