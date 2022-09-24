Верхняя одежда — важный элемент в гардеробе каждого из нас. Особенно — в холодное время года. Большой акцент осеннего сезона берет на себя пальто.

Персональный стилист Юлия Крыжалка поделилась с Фактами ICTV лайфхаками выбора этой вещи, а также рассказала, на какие позиции следует обращать особое внимание. Модные пальто на осень 2022 — в материале.

Классический крой. Прямое двубортное пальто отлично держит форму и универсальное под любые образы.

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Цвет. Не стоит отграничивать себя только нейтральными оттенками. Зеленый, красный, синий — выбирайте глубокие цвета и добавьте осени более ярких красок.

Пальто на запах. Классическая модель, которая подойдет каждому гардеробу.

Принтованные модели. Классический принт — в клетку, гусиная лапка. Такие позиции всегда актуальны и отлично будут дополнять ежедневные образы.

Пальто-макси. Смотрятся очень эффектно и добавляют нотки фешена в ваши образы. Более того, такие модели теплые. Большую роль играет форма изделия и как оно на вас сидит.

Кожаное пальто. Изделия из кожи не покидают позиций и гармонично вписываются в наши гардеробы. Очень классный акцент, задающий настроение образу.

Стеганое пальто. Универсальная и теплая вещь, которая просто идеальна под непостоянную погоду.

— Рекомендую выбирать длинные модели. Они функциональные и более носибельные, — отметила Юлия.

Важно! При выборе пальто обращайте внимание на его состав: должно быть не менее 40% натуральной ткани. Такая вещь прослужит вам не один сезон и будет отличным дополнением вашего гардероба.