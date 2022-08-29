Настав час замислитись про оновлення гардеробу на осінній. Йдеться не лише про речі, а й про нову пару трендового взуття.

Балетки, кросівки, ботфорти чи щось інше – чому віддати перевагу, щоб було зручно та стильно? Персональний стиліст Анна Ткаченко розповіла Фактам ICTV, яке взуття модне восени 2022 і з чим його носити.

Балетки знову повернулися до моди. Найбільш популярні моделі – з квадратним мисом, а також так звані Мері Джейн, які мають пряжку.

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Любителькам спортивного стилю краще прикупити нову пару кросівок чи кед, оскільки саме це взуття є найзручнішим.

– Продовжуємо їх комбінувати не лише з джогерами та худі, але й разом із сукнями та класичними костюмами, – зазначила Анна.

Ще один тренд осені 2022 – металік. Сріблястий фініш – топтренд сезону, що наближається. До речі, стосується він не лише взуття.

– Такі речі стануть цікавим акцентом в образі та нададуть йому ошатності завдяки своєму блиску, – додала стиліст.

Серед модного взуття на осінь 2022 року простежується і платформа. Ця тенденція пішла ще з модної лихоманки за масивними черевичками у стилі ляльки Bratz. Основна її перевага – плюс кілька сантиметрів зросту та непохитна стійкість.

Зверніть увагу на ботфорти-панчохи зі скошеним каблуком та квадратним носиком. Найбільш виграшний вони мають вигляд у поєднанні з довжиною міні.

Серед модного взуття на осінь 2022 – ковбойки, які у тренді тримаються вже не перший сезон.

Головна фішка – обрати пару, яка не сильно облягатиме ногу. Тоді буде ефект олівця в склянці – ніжки здаються тоненькими та тендітними.

Жокейки чи чоботи-труби на підборах мають виграшний вигляд із легінсами, скіні-джинсами, шортами та спідницями. Для двох останніх важлива довжина.

З міні можна пограти, додавши грайливі гетри, а в міді вибудувати правильний силует, оскільки чобіт ховатиметься за довжину.

Середня довжина – до коліна або по середину чашечки – може чинити опір пропорціям, тому не допускайте незрозумілих прогалин між халявою та початком поясного виробу.