Відомий YouTube-блогер Дід Олесь (Олександр Мигун) помер у ніч на 5 вересня після важкої хвороби.

Причиною смерті стала остання стадія онкології, яку в нього виявили п’ять років тому. Дід Олесь був переможцем топ-100 блогерів України 2019 у категорії Народний вибір.

Останніми роками він проводив стрими в чат-рулетці, в яких протистояв російській пропаганді.

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Олександр Мигун народився в Запоріжжі 1952 року. До блогерства він був першокласним пілотом, командиром повітряного судна й офіцером ВПС. Літав у спортивній, військовій та цивільній авіації. Мав загальний офіційний наліт у понад 10 тис. годин на літаках Л-29, МіГ-21, Ан-2, Ан-24. З 1990-го – на пенсії.

Згодом працював у загальноосвітній школі вчителем допризовної підготовки. А діяльність блогера розпочав у 2011 році.

Дід Олесь вів стрими одночасно на кількох платформах, але основним був YouTube, на якому він відкрив десяток каналів і мав кілька сотень тисяч підписників. Олександр Мигун збирав близько п’яти тисяч онлайн аудиторії на своїх ефірах.

Професійно ставив на місце всіх одурманених російською пропагандою співрозмовників і розвіював міфи кремлівської пропаганди. Був патріотом України.

У нього залишилася дружина Галина, діти та онуки. Поховали блогера на Черкащині.

У великому інтерв’ю Фактам ICTV Дід Олесь розповідав, чому вирішив стати блогером, як йому вдається розговорити співрозмовників, а також дав поради новачкам у цій сфері.