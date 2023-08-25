У віці 58 років помер актор Юрій Потапенко. Про причини смерті не повідомляють, але за кілька тижнів до смерті він скаржився на болі в серці.

Про це заявили колеги Юрія з Молодого театру.ъ

– Відійшов у вічність актор Молодого театру Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Несподівана новина шокувала родину Молодого. Два тижні тому він скаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. У це важко повірити, важко прийняти, – заявили колеги Потапенка.

Актори, які працювали з Юрієм, опублікували відео, де він вимовляє вірш – у Молодому театрі вважають, що у вимовлених словах є щось пророче.

Відомо, що більшу частину своєї кар’єри він грав у Молодому театрі. Він грав у виставах Гагарін і Барселона, Зачарований, Момент, Осінній блюз, Соломія, Сватання на Гончарівці.

За його плечима – знімання в 56 кінопроєктах, серед яких і культові для нашої культури: Тарас Шевченко. Заповіт, Кайдашева сім’я, На лінії життя.

Зовсім недавно Україна втратила ще одного талановитого актора – Олексій Хільський загинув на війні, відвойовуючи наші землі на Запорізькому напрямку. Відомо, що він брав участь у контрнаступі на Херсон, і брав участь у боях у Бахмуті та Соледарі. Двічі отримував поранення, але бився до останнього подиху.

Фото: Молодий театр