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Терміново повернулася в Україну: Ольга Сумська серйозно отруїлася на відпочинку

23 Січня 2024, 14:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Сумська
Джерело: Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська розповіла, що сильно отруїлася в Австрії, де була на відпочинку. Там вона не змогла отримати належної медичної допомоги, а тому вирішила повернутися в Україну.

Ольга Сумська серйозно отруїлася в Австрії

В Австрії Ользі стало зле, в неї була постійна нудота і блювота. Там вона звернулася до лікарні, адже заздалегідь придбала страховку.

– Я не отримала належної медичної допомоги, попри те, що мої аналізи показували, що мені потрібна була серйозна терапія. Крапельниці, які мені ставили, не допомогли, та й те лікування не призвело до полегшення мого стану. Я вирішила повернутися в Україну, незважаючи на те, що це було ризиковано, адже дорога тривала 18 годин, – розповіла Сумська.

Так Ольга опинилася в одній із лікарень Івано-Франківська, де їй надали допомогу. Акторка подякувала лікарям, які брали участь у її лікуванні. Наразі Сумську вже виписали і вона готується до гастролей.

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До слова, раніше під час відпочинку на Балі отруїлася Анна Трінчер. Тоді співачка провела весь день у ліжку, а також розповіла, що брала із собою в дорогу ліки, які їй і стали в пригоді.

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