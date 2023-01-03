Стриминговый сервис Netflix закрывает немецкий драматический телесериал с элементами мистики и ужасов 1899 после первого сезона. Это означает, что лента не получит продолжения.

Эту новость сообщил соавтор сериала Баран бо Одар в Instagram, отметив, что всем причастным к 1899 хотелось бы завершить эту историю последующими сезонами, однако не всегда все происходит так, как хочется.

— Это жизнь. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанатов, но мы хотим поблагодарить вас от всего сердца за то, что вы были частью этого замечательного приключения. Мы тебя любим. Никогда не забывай, — написал Баран.

Письмо к фанатам также подписал партнер Одара и соавтор сериала Янтье Фрейз.

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Первый сезон телесериала состоит из восьми эпизодов. У создателей были намерения снять еще два сезона. Сюжет ленты рассказывает о пассажирах парохода Цербер, которые отправляются на нем из Европы в Нью-Йорк.

Во время путешествия они получают сигнал бедствия с корабля Прометей, пропавшего без вести четыре месяца назад.