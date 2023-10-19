Дует Tvorchi представив відеороботу на новий сингл Разом, який вони присвятили єдності нації в цей складний час.

Кліп починається з цитування африканської приказки з вуст соліста Tvorchi Джеффрі: Якщо хочеш іти швидко – йди один. Якщо хочеш іти далеко – йдіть разом.

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У відео представники України на Євробаченні 2023 у громіздких образах йдуть пліч-о-пліч проти сильних поривів вітру. Саме так артисти в реальності відчувають той нелегкий шлях, який сьогодні проходять українці.

– Трек Разом ми написали після першої частини нашого туру Україною. Ми дали концерти в 11 містах, у кожному залі яких бачили людей, що хочуть одного – миру і перемоги. Тисячі людей, об’єднаних єдиним бажанням. Ця єдність – рушійна сила, про яку іноді під тягарем обставин ми забуваємо і водночас стаємо дуже вразливими, – розповіли Tvorchi.

Зйомки кліпу проходили на території кампусу Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікорського. Режисером став Руслан Махов. За його словами, вони намагалися передати емоційний стан, у якому більшість українців живе зараз.

– Ми – люди, які протистоять величезному пориву вітру. Цей вітер символізує складність шляху: що сильніше дме, то складніше нам доводиться йти вперед. І коли ми йдемо поодинці, то не можемо витримати цей потік, він нас зносить, але коли ми тримаємося разом, то можемо подолати все, – зазначив Махов.

До слова, за кілька днів розпочнеться друга частина туру Tvorchi – на Сході країни, де вперше прозвучить трек Разом наживо.