Дуэт Tvorchi представил видеоработу на новый сингл Разом, который они посвятили единству нации в это сложное время.

Клип начинается с цитирования африканской поговорки из уст солиста Tvorchi Джеффри: Если хочешь идти быстро — иди один. Если хочешь идти далеко — идите вместе.

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В видео представители Украины на Евровидении 2023 в громоздких образах идут бок о бок против сильных порывов ветра. Именно так артисты в реальности чувствуют тот нелегкий путь, который сегодня проходят украинцы.

— Трек Разом мы написали после первой части нашего тура по Украине. Мы дали концерты в 11 городах, в каждом зале которых видели людей, что хотят одного — мира и победы. Тысячи людей, объединенных единственным желанием. Это единство — движущая сила, о которой иногда под бременем обстоятельств мы забываем и одновременно становимся очень уязвимыми, — рассказали Tvorchi.

Съемки клипа проходили на территории кампуса Киевского политехнического университета имени Игоря Сикорского. Режиссером стал Руслан Махов. По его словам, они пытались передать эмоциональное состояние, в котором большинство из украинцев живет сейчас.

— Мы — люди, противостоящие огромному порыву ветра. Этот ветер символизирует сложность пути: чем сильнее дует, тем сложнее нам приходится идти вперед. И когда мы идем в одиночку, то не можем выдержать этот поток, он нас сносит, но когда мы держимся вместе, то можем преодолеть все, — отметил Махов.

К слову, через несколько дней начнется вторая часть тура Tvorchi — на Востоке страны, где впервые прозвучит трек Разом вживую.