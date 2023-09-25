Учасники гурту Tvorchi – Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні – пояснили, чому приховують особисте життя. Також вони сказали, скільки витрачають грошей на місяць.

За словами Андрія, вони і так діляться багатьом особистим, оскільки навіть музика для них – інтимний момент.

– Також розповідаємо про те, як ми створюємо її, тому що весь цей процес – це теж дуже інтимно. Тому можна сказати, що ми багато особистого розповідаємо. А те, що не розповідаємо – це залишається за завісою, – зазначив Гуцуляк.

Не розкрили Андрій і Джеффрі й гонорари за корпоративи, пожартувавши, що не знають. Однак зізналися, що на місяць на життя витрачають менше 100 тис. грн.