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Персони

Це дуже інтимно: Tvorchi сказали, чому приховують особисте життя

25 Вересня 2023, 09:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Tvorchi

Учасники гурту Tvorchi – Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні – пояснили, чому приховують особисте життя. Також вони сказали, скільки витрачають грошей на місяць.

За словами Андрія, вони і так діляться багатьом особистим, оскільки навіть музика для них – інтимний момент.

– Також розповідаємо про те, як ми створюємо її, тому що весь цей процес – це теж дуже інтимно. Тому можна сказати, що ми багато особистого розповідаємо. А те, що не розповідаємо – це залишається за завісою, – зазначив Гуцуляк.

Не розкрили Андрій і Джеффрі й гонорари за корпоративи, пожартувавши, що не знають. Однак зізналися, що на місяць на життя витрачають менше 100 тис. грн.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Tvorchi
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