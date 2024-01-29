Брітні Спірс вибачилася перед Джастіном Тімберлейком за свої мемуари, в яких розповіла про вагітність і аборт. Книга співачки стала дуже популярною, на тлі чого Джастін зіткнувся з критикою.

За що Спірс вибачилася перед Тімберлейком

У своєму закритому Instagram-профілі Брітні заявила, що образила людей, які їй дійсно дорогі, за що просить вибачення. Щоб не було сумнівів, що це адресовано її колишньому хлопцю, співачка опублікувала відео з його виступу в шоу Saturday Night Live.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Спірс випустила мемуари Жінка в мені, де розкрила, що в юному віці була вагітною від Тімберлейка, коли вони зустрічалися. Однак хлопець не захотів дитини, через що артистка зважилася на аборт. Співачка додала, що на це вона пішла заради Джастіна, бо мріяла про подальше створення сім’ї.

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На тлі виходу мемуарів, які стали найпопулярнішими в усьому світі серед зірок, Тімберлейк видалив усі публікації в Instagram. Ще перед цим він закрив коментарі до своїх фото, оскільки фанати масово критикували його. Варто зазначити, що зараз на сторінку Джастіна підписано 72 млн користувачів Instagram.