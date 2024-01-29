Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары, в которых рассказала о беременности и аборте. Книга певицы стала очень популярной, на фоне чего Джастин столкнулся с критикой.

За что Спирс извинилась перед Тимберлейком

В своем закрытом Instagram-профиле Бритни заявила, что обидела людей, которые ей действительно дороги, за что просит прощения. Чтобы не было сомнений, что это адресовано ее бывшему парню, певица опубликовала видео с его выступления в шоу Saturday Night Live.

Напомним, что в конце 2023 года Спирс выпустила мемуары Женщина во мне, где раскрыла, что в юном возрасте была беременна от Тимберлейка, когда они встречались. Однако парень не захотел ребенка, из-за чего артистка решилась на аборт. Певица добавила, что на это она пошла ради Джастина, поскольку мечтала о дальнейшем создании семьи.

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На фоне выхода мемуаров, которые стали самыми популярными во всем мире среди звезд, Тимберлейк удалил все публикации в Instagram. Еще перед этим он закрыл комментарии к своим фото, посколькуо фанаты массово критиковали его. Стоит отметить, что сейчас на страницу Джастина подписано 72 млн пользователей Instagram.