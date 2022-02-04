Український співак Макс Барських презентував нову пісню та кліп No Exit, що в перекладі означає виходу немає.

Композицію артист представив у рамках свого арт-проєкту Recycling, де ділиться із шанувальниками особистими історіями. Пісня No Exit стала дебютною, в ній виконавець розповідає про пристрасть до допінгів, які були в його житті.

Сингл ілюструє яскравий світ підмінних задоволень, що виявляється пасткою і часто веде до безвиході.

– З юних років моє життя пов’язане з галасливими нічними гуляннями, нескінченним потоком людей на веселі та всілякими допінгами. Іноді, навіть найрозкішніші вечірки закінчуються банальним убиванням себе та свого здоров’я. Спочатку це весело і дарує нові емоції, але так чи інакше це завжди втеча від реальності, – написав Барських у Instagram.

Артист зазначив, що в такому атракціоні дуже легко забути себе, проте вихід є завжди.

За словами виконавця, все частіше він чує, як у суспільстві обговорюють наркотики, поділяючи їх на сильні та слабкі та різні ефекти. Проте артист зазначив, що для нього вони всі однакові, оскільки згодом настає порожнеча.

– У наш час музика, фешн, кіно часто романтизують наркотики, створюючи навколо них ореол таємничості, особливого настрою та ватажка бажаних вечірок… Свого часу я обрав життя і зміг відмовитись від псевдозадоволень. Це було одне з найкращих рішень, яким я пишаюся, – зізнався Макс.

Композицію супроводжує fashion-відео, режисером якого стали Алан Бадоєв та Trent Pazl.