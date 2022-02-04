Украинский певец Макс Барских презентовал новую песню и клип No Exit, что в переводе означает выхода нет.

Композицию артист представил в рамках своего арт-проекта Recycling, где делится с поклонниками личными историями. Песня No Exit стала дебютной, в ней исполнитель рассказывает о пристрастии к допингами, которые были в его жизни.

Сингл иллюстрирует яркий мир подменных удовольствий, который оказывается ловушкой и часто ведет к безысходности.

— С юных лет моя жизнь связана с шумными ночными гуляньями, бесконечным потоком людей навеселе и всевозможными допингами. Порой даже самые роскошные вечеринки заканчиваются банальным убиванием себя и своего здоровья. Сначала это весело и дарит новые эмоции, но так или иначе это всегда побег от реальности, — написал Барских в Instagram.

Артист отметил, что в таком аттракционе очень легко забыть себя, однако выход есть всегда.

По словам исполнителя, все чаще он слышит, как в обществе обсуждают наркотики, разделяя их на сильные и слабые, и разные их эффекты. Однако артист отметил, что для него они все одинаковые, поскольку в итоге наступает пустота.

— В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого настроения и предводителя желанных вечеринок… В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь, — признался Макс.

Композицию сопровождает fashion-видео, режисером которого стали Алан Бадоев и Trent Pazl.