Про політичні амбіції та запитання Зеленському: інтерв’ю Павла Казаріна

Те, що у нас немає ринку – це найбільше, що дратує у журналістиці ведучого програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV Павла Казаріна. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3.

Себе ж як журналіста Казарін оцінює на сім за десятибальною шкалою, а до трійки найкращих українських журналістів відніс: Віталія Портнікова, Сергія Рахманіна та Юрія Мацарського.

Телеведучий зізнався, що жодних політичних амбіцій немає, однак якби йому випала нагода сісти у президентське крісло, то він насамперед підвищив би зарплати держслужбовцям.

Казарін переконаний, що найслабшим місцем нинішньої влади є надмірна самовпевненість, а у Володимира Зеленського запитав би, яких ілюзій він позбувся за два роки.

На питання, кого вважає героями нашого часу, відповів:

— Це люди на фронті, які тримають зовнішній периметр, щоб ми могли тут робити зміни.

Що стосується правил життя Казаріна, то він ніколи не порушить принципу не давати обіцянок напідпитку.

Нещодавно гостею програми 33 на 3 стала колега Казаріна у програмі Ранок у великому місті Юлія Зорій.

Вона розповіла заради чого готова залишити роботу та поділилася подробицями шлюбу з міністром.