О политических амбициях и вопросе Зеленскому: интервью Павла Казарина

То, что у нас нет рынка — это самое большее, что раздражает в журналистике ведущего программы Утро в большом городе на телеканале ICTV Павла Казарина. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 33 за 3.

Себя же как журналиста Казарин оценивает на семь по десятибалльной шкале, а в тройку лучших украинских журналистов отнес: Виталия Портникова, Сергея Рахманина и Юрия Мацарский.

Телеведущий признался, что никаких политических амбиций нет, однако если бы ему представилась возможность сесть в президентское кресло, то он прежде всего поднял бы зарплаты госслужащим.

Казарин убежден, что самым слабым местом нынешней власти является чрезмерная самоуверенность, а у Владимира Зеленского спросил бы, каких иллюзии он лишился за два года.

На вопрос, кого считает героями нашего времени, ответил:

— Это люди на фронте, которые держат внешний периметр, чтобы мы могли здесь делать изменения.

Что касается правил жизни Казарина, то он никогда не нарушит принципа не давать обещаний навеселе.

Недавно гостьей программы 33 на 3 стала коллега Казарина в программе Утро в большом городе Юлия Зорий.

Она рассказала ради чего готова оставить работу и поделилась подробностями брака с министром.