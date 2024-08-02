Компанія Universal купила права на екранізацію мемуарів Брітні Спірс Жінка в мені. Це буде фільм про співачку, яка пройшла нелегкий шлях до успіху і незалежності.

Universal зніме фільм про Брітні Спірс: подробиці

Режисером картини стане Джон М. Чу, а продюсером — Марк Платт, який працював над Ла-Ла Ленд. Фільм поки що не має навіть робочої назви, не відомо також, хто буде сценаристом і який акторський склад передбачається.

Судячи з історії в мемуарах, глядачі побачать все те, що відбувалося останні 20 років у житті Брітні. Критики відзначали, що книжка вийшла відвертою, місцями навіть із часткою гумору.

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Особливо важким був для Спірс період опіки її батька, який, за її словами, контролював кожен її крок, прослуховував її кімнату і мав доступ до телефона. Він також керував її фінансами.

До речі, раніше правами на екранізацію біографії Брітні цікавилися відомі продюсери – Марго Роббі, Різ Візерспун і компанія Plan B Бреда Пітта.

І якщо про цю картину ще немає жодної конкретики, то нещодавно стала відома і дата виходу та трейлер 2 сезону Гри в кальмара. Популярний серіал з’явиться на екранах уже наприкінці 2024 року.