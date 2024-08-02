Компания Universal купила права на экранизацию мемуаров Бритни Спирс Женщина во мне. Это будет фильм о певице, которая прошла нелегкий путь к успеху и независимости.

Universal снимет фильм о Бритни Спирс: подробности

Режиссером картины станет Джон М. Чу, а продюсером — Марк Платт, который работал над Ла-Ла Ленд. Фильм пока что не имеет даже рабочего названия, не известно также, кто будет сценаристом и какой актерский состав предполагается.

Судя по истории в мемуарах, зрители увидят все то, что происходило последние 20 лет в жизни Бритни. Критики отмечали, что книга получилась откровенной, местами даже с долей юмора.

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Особенно тяжелым был для Спирс период опеки ее отца, который, по ее словам, контролировал каждый ее шаг, прослушивал ее комнату и имел доступ к телефону. Он также управлял ее финансами.

Кстати, ранее правами на экранизацию биографии Бритни интересовались известные продюсеры — Марго Робби, Риз Уизерспун и компания Plan B Брэда Питта.

И если об этой картине еще нет никакой конкретики, то недавно стала известна дата выхода и трейлер 2 сезона Игры в кальмара. Популярный сериал появится на экранах уже в конце 2024 года.