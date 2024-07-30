Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс через критику танців | Life

Англійський музикант Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс за критику її танців в Instagram. Артист заявив, що він пошкодував через сказані слова.

Оззі Осборн вибачився перед Брітні Спірс

Так, про свої думки співак розповів у новому епізоді сімейного подкасту The Osbournes.

– Брітні, я справді маю перед тобою вибачитися. Мені дуже шкода, що я зробив цей коментар, – зізнався Оззі.

Утім, від своїх думок артист не хоче відмовлятися – Осборну соромно за свою грубість, але йому досі не подобаються танці Брітні.

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– Однак було б краще, якби ти не танцювала один і той самий чортів танець щодня. Зміни кілька рухів, – порадив артист у своїй манері.

Дочка музиканта Келлі Осборн також вибачилася за слова про дуже сумні відео Спірс.

– Брітні, ніколи не переставай танцювати. Мені подобаються твої танці. Це робить тебе щасливою, і мені дуже шкода, якщо хтось із нас тебе образив, – сказала 39-річна Келлі.

Потім у діалог втрутилася і кохана музиканта – Шерон Осборн. Вони почали говорити про те, що люблять Брітні, але не її однаковий танець.

Усе почалося з грубих коментарів з боку сім’ї музиканта в бік контенту від співачки в соцмережах. Осборн заявив, що йому набридло дивитися один і той самий танець.

Через деякий час Спірс відповіла Осборну – вона назвала його сім’ю найнуднішою в усьому світі і запропонувала відвалити від неї.