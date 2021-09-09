О Холостяке, фотошопе и сомнительной рекламе: интервью Надин Медведчук

Блогер-миллионник, актриса и участница 11-го сезона реалити Холостяк на СТБ Надин Медведчук поделилась, почему решила резко изменить жизнь, как использует Photoshope, а также, от какой рекламы категорически держится подальше.

Факты ICTV встретили Надин на съемочной площадке новой костюмированной драмы от СТБ Кава з кардамоном, где она поделилась планами на актерскую карьеру и не только.

— Как вы себя видите в актерской карьере в будущем?

— Честно? Мне очень нравится. Для меня сериал Кава з кардамоном — это не первый опыт. Раньше я снималась в Крепостной, в сериале Дежурный врач. Мне очень нравится работа актрисы. Хочется попробовать себя в главной роли. Я готова совершенствоваться, учиться, думать, как правильно подавать эмоции, делать что-то нестандартное.

— Вы сейчас где-то учитесь?

Я получаю второе высшее образование. Учусь на телеведущую в Киевском национальном университете культуры и искусств. Первое мое образование — магистр экономики.

— Почему решили податься в медиа и блогерство?

— Пожалуй, призвание и работа сами выбирают тебя. Желание развиваться в коммуникационной сфере пришло после того, как меня пригласили работать во Дворце торжественных событий. Я провела одну церемонию и просто кайфонула. Тогда я поняла, что коммуникация с людьми и создание эмоций благодаря общению — это мое призвание. С 2012 года у меня время от времени какие-то съемки. Я поняла, что это мне тоже по душе. Я как рыба в воде в съемках, блоге.

— Вы довольно резко решили сменить сферу деятельности. Как пошли на этот шаг, а также, что можете сказать людям, которые боятся идти на риск?

— Кто не рискует, тот не пьет потом шампанское. Я из Черновцов переехала в Киев за три дня, потому что чувствовала, что мне это нужно. Если ты этого хочешь, но не пробуешь, то у тебя только один ответ — нет. Однако если ты попробуешь, то получишь сразу два варианта — да или нет. В любом случае это рост, опыт.

Блогеры часто переходят границы ради хайпа. На что вы никогда не согласитесь ради пиара?

Мое позиционирование — максимальная искренность с публикой. Мой блог — о моей жизни. Я не позволяю себе хайп, трэш. Я себя не чувствую в этом всем комфортно. У каждого в жизни бывают моменты, когда хочется поплакать, когда что-то не удается в любви. Я об этом рассказываю. Пожалуй, только это мой хайп.

— Будете ли вы демонстрировать контент, основанный на ваших отношениях?

— У меня lifestyle-блог, поэтому я буду показывать отношения в сети, ведь это часть моей жизни. Сейчас у меня нет отношений, однако когда они появятся, возможно, мне захочется о них рассказать. В моем Instagram более 1 млн подписчиков, поэтому понятно, что кто-то будет говорить, что это пиар, отношения ради хайпа. Но подождите, мне 30 лет, я хочу любви, как каждая женщина, и это нормально (смеется).

— Еще один спорный метод продвижения блога — giveaway. Как вы к ним относитесь?

— Есть разные giveaway. Я, например, ежемесячно провожу именные розыгрыши. Сейчас гораздо сложнее раскрутиться, чем раньше. Я зарегистрировалась в 2014 году в Instagram, и меня соцсеть пушила просто потому, что у меня красивый контент. Giveaway — это хороший способ увеличить аудиторию, но здесь все зависит от блогера. Если у тебя не интересный профиль, то сколько бы ты не купил розыгрышей, это тебе не поможет. Я считаю. что только если твоя страница информативная и хорошо оформленная, следует обращаться к giveaway и другим способам продвижения.

— Какую рекламу вы категорически не берете в блог?

— Принципиально не беру все, что связано с картами Таро, ясновидением. Также отказываюсь от сигарет. Не рекламируют ставки, букмекеров. В общем ничего зашкварного.

— Если вам предлагают продукт на рекламу, но вы им не пользовались. Будете ли вы предлагать его своей аудитории?

Я беру на рекламу косметику, которой раньше не пользовалась, однако сначала сама ее испытываю. Был один случай, когда мне не понравилась косметика. Я вернула ее и деньги за рекламу. Также помню случай с сумочкой. Мне прислали ее, я открыла пакет, и вся квартира провонялась. Пришлось открывать окно (смеется).

Кроме того, не беру фейки на рекламу. Я хочу перейти на другой уровень блогерства. Мне нужно сейчас отказаться от страниц, рекламирующих подделки на известные бренды.

— Как вы относитесь к ретушированию снимков в блоге?

Хорошо отношусь к Photoshop. Я редактирую свои снимки. Маски также использую. Сейчас Instagram — это о визуальной красоте. Поэтому мы совершенствуем сначала картинку, а потом себя. Увеличиваем губы, грудь, подтягиваем скулы, и это нормально. Мы и внешне, и внутренне должны себя апгрейдить, если есть внутренняя потребность.

— Вы были участницей романтического реалити-шоу Холостяк. Не боялись, что за вами закрепится это амплуа?

— Было страшно, что меня будут ассоциировать исключительно с проектом Холостяк. Однако когда я спросила у своих подписчиков, что мне изменить в шапке профиля, мне написали, что следует удалить упоминание о проекте, ведь аудитория знает меня как блогера.

Уже прошло полгода с момента последнего пост-шоу, а меня больше ассоциируют именно с блогерством. Я сейчас похвастаюсь, но по статистике Instagram я сейчас на девятом месте среди всех зарегистрированных пользователей в Украине. Это очень круто.

Проект Холостяк только помог, чтобы меня лучше узнали и поняли. Однако не удалось там найти любовь, я до сих пор в поисках (смеется).