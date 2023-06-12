Ведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на аферистів, які використовують її ім’я, продаючи в інтернеті таблетки для схуднення.

Раніше з такою інтернет-аферою Маша вже стикалася. Наразі вона знову попереджає шанувальників, щоб вони в жодному разі не велися й не купували цей препарат. Цього разу шахраї взяли її інтерв’ю з журналісткою Раміною Есхакзай.

– Препарат, від якого ви будете хворіти, якщо не вмирати. Препарат, який поширюється абсолютно брехливим способом, ні кіберполіція, ні наші юристи не можуть нічого зробити, щоб прибрати його з усіх сайтів… Класно працюють ці ви**ядки, які його вже кілька років поширюють використовуючи моє обличчя, – сказала Маша.

Каже, вона змушена періодично робити заяви, що це фейк, і закликати людей не купувати цей препарат. Також Єфросиніна звернулася до фахівців, висловивши надію, що, можливо, такі є серед тих, хто її дивиться і що вони можуть сказати, як це все зупинити.

Додає, все б нічого, але люди дивлячись це, вірять, а потім купують препарат, який єдине, що може принести – це негативні наслідки.