Ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на аферистов, которые используют ее имя, продавая в интернете таблетки для похудения.

Ранее с такой интернет-аферой Маша уже сталкивалась. Сейчас она вновь предупреждает поклонников, чтобы они ни в коем случае не велись и не покупали данный препарат. На этот раз мошенники взяли ее интервью с журналисткой Раминой Эсхакзай.

— Препарат, от которого вы будете болеть, если не умирать. Препарат, который распространяется абсолютно брехливым способом, ни киберполиция, ни наши юристы не могут ничего сделать, чтобы убрать его со всех сайтов… Классно работают эти вы**ядки, которые его уже несколько лет распространяют за счет моего лица, — сказала Маша.

Говорит, она вынуждена периодически делать заявления, что это фейк, и призывать людей не покупать этот препарат. Также Ефросинина обратилась к специалистам, выразив надежду, что, возможно, такие есть среди тех, кто ее смотрит и что они могут сказать, как это все остановить.

Добавляет, все бы ничего, но люди смотря это, верят, а потом покупают препарат, который единственное, что может привнести — негативные последствия.