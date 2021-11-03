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Напередодні модної прем’єри: Леді Гага знялася оголеною для Vogue

3 Листопада 2021, 09:51 Євгенія Шапоренко
Напередодні модної прем’єри: Леді Гага знялася оголеною для Vogue

Американська співачка та актриса Леді Гага прикрасила одразу дві обкладинки – італійського та британського Vogue.

У рамках цього вона взяла участь у двох фотосесіях, одна з яких була досить пікантною. Артистка позує на чорно-білому знімку абсолютно голою, демонструючи  татуювання.

На обкладинці британської версії видання 35-річна співачка позує у чорній сукні Schiaparelli. Стилізував зйомку головний редактор журналу Едвард Еннінфул, а фотографом виступив Стівен Мейзел.

А ось в італійському Vogue Леді Гага постала у зовсім іншому образі. Вона позує у рожевому вбранні від бренду Valentino.

До Леді Гаги зараз дуже пильна увага з боку модних будинків, адже вона зіграла головну роль у фільмі Рідлі Скотта Будинок Gucci. Світова прем’єра фільму відбудеться 24 листопада.

У стрічці Леді Гага грає Патрицію Реджані – дружину онука засновника модного будинку Гуччі Мауріціо. Вона після розлучення замовила вбивство свого екс-чоловіка та в результаті отримала 29 років в’язниці.

На волю Патриція вийшла п’ять років тому — її звільнили достроково за гарну поведінку.

Леді Ґаґа казала, що їй ніхто не повинен вказувати, як грати, навіть сама Патриція. Тому акторка не спілкувалася з нею перед зйомками у фільмі.

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Теги
Vogue , Леді Гага
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