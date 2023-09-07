Британський актор і письменник Стівен Фрай поділився своїми враженнями після того, як відвідав Бабин Яр у Києві. Місце, де відбувалися масові розстріли євреїв, дуже вразило гостя нашої країни.

В Instagram актор поділився з підписниками трагічною історією Бабиного Яру, назвавши цей епізод в історії жахливим. Фрай зазначив, що на цьому місці було вбито десятки тисяч людей.

– Тисячі й тисячі (33,7 тис. за деякими даними) євреїв, розстріляних нацистами на краях яру, їх скидали один на одного нескінченними шарами мертвих. Цигани, ті, кого визнали розумово відсталими, і багато інших… В останні дні війни (вони розуміли, що вчинили неймовірне зло) трупи спалювали, а попіл розвіювали за вітром, сподіваючись, що разом із ним розвіються і спогади, – розповів Стівен своїй аудиторії.

Не залишив без уваги Фрай і Всесвітній центр пам’яті жертв Голокосту Яд Вашем, наголосивши, що вони допомагають зберігати пам’ять таких жорстоких сторінок в історії.

– Тепер це прекрасний меморіал, хоча й нескінченно сумний, – підсумував він.

Актор приїхав до Києва 4 вересня для того, щоб стати ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів. Уже в ніч на 6 вересня Стівен Фрай провів дві години в бомбосховищі столиці, оскільки був змушений ховатися там через ракетну атаку.