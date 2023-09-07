Британский актер и писатель Стивен Фрай поделился своими впечатлениями после того, как посетил Бабий Яр в Киеве. Место, где производились массовые расстрелы евреев, сильно впечатлило гостя нашей страны.

В Instagram актер поделился с подписчиками трагической историей Бабьего Яра, назвав этот эпизод в истории ужасным. Фрай отметил, что на этом месте было убито десятки тысяч людей.

— Тысячи и тысячи (33, 7 тыс. по некоторым данным) евреев, расстрелянных нацистами на краях яра, их сбрасывали друг на друга бесконечными слоями мертвых. Цыгане, те, кого сочли умственно отсталыми, и многие другие… В последние дни войны (они понимали, что совершили неимоверное зло) трупы сжигали, а пепел развеивали по ветру, надеясь, что вместе с ним развеются и воспоминания, — рассказал Стивен своей аудитории.

Не оставил без внимания Фрай Всемирный центр памяти жертв Холокоста Яд Вашем, подчеркнув, что они помогают сохранять память таких жестоких страниц в истории.

— Теперь это прекрасный мемориал, хотя и бесконечно печальный, — подытожил он.

Актер приехал в Киев 4 сентября для того, чтобы стать ведущим на третьем Саммите первых леди и джентльменов. Уже в ночь на 6 сентября Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище столицы, поскольку был вынужден прятаться там из-за ракетной атаки.