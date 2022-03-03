Американский рэпер Канье Уэст поддержал Украину.

В Instagram он опубликовал переписку с неким Demna, очевидно — грузинским дизайнером Демной Гвасалией.

В переписке два сообщения — флаг Украины и голубь мира. Под фото Канье также оставил эмодзи в виде голубя мира.

Сейчас Украину поддерживает практически весь мир, всемирно известные личности и бренды. Ежедневно остановить войну в нашей стране президента РФ Владимира Путина призывают различные селебрити, а также власти разных стран.

В поддержку Украины уже выступили Джаред Лето, Шер, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Джим Керри, Девид Линч, принц Гарри, Меган Маркл и многие другие зарубежные личности.

Восьмой день в Украине идет война, однако наши ВСУ дают достойный отпор российским агрессорам. Что происходит на восьмые сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.