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Флаг и голубь мира: Канье Уэст поддержал Украину

3 марта 2022, 13:07
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Флаг и голубь мира: Канье Уэст поддержал Украину
Источник: Depositphotos

Американский рэпер Канье Уэст поддержал Украину. 

В Instagram он опубликовал переписку с неким Demna, очевидно — грузинским дизайнером Демной Гвасалией.

В переписке два сообщения — флаг Украины и голубь мира. Под фото Канье также оставил эмодзи в виде голубя мира.

Сейчас Украину поддерживает практически весь мир, всемирно известные личности и бренды. Ежедневно остановить войну в нашей стране президента РФ Владимира Путина призывают различные селебрити, а также власти разных стран.

В поддержку Украины уже выступили Джаред Лето, Шер, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Джим Керри, Девид Линч, принц Гарри, Меган Маркл и многие другие зарубежные личности.

Восьмой день в Украине идет война, однако наши ВСУ дают достойный отпор российским агрессорам. Что происходит на восьмые сутки войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Війна в Україні , Каньє Вест
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