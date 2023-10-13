Співак Артем Пивоваров представив нову роботу на вірш Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. Композицію створено в межах проєкту Твої вірші, мої ноти.

Сенс композиції Ти знаєш, що ти людина

Артем Пивоваров хотів, щоби завдяки цьому треку його слухачі задумалися про цінність життя. У цьому відео співак постає в образі людини, що перебуває у єднанні з природою та є неповторною частиною світобудови. Кліп знімався у той час, коли виконавець гастролював з благодійним туром португальськими та австрійськими містами.

Зараз дивляться

– Це нагадування про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім, – пояснив Артем Пивоваров.

Саме про швидкоплинність життя та неповторність кожної особистості думав і геніальний поет Василь Симоненко, коли творив цей вірш.

Постать Василя Симоненка та його роль у літературі

Василь Симоненко належить до когорти видатних українських поетів-шістдесятників. Він пішов з життя дуже рано – у 28 років, але встиг створити справжні шедеври, що входять до списку перлин української літератури.

У центрі його творів – любов до рідної землі та відповідальність за долю Батьківщини. Симоненко боровся за правду та був патріотом. Він творив у складні часи, коли людей позбавляли свободи самовираження. Проте через свої вірші поет нагадував читачам про унікальність кожної особистості, що є актуальним і в наш час.