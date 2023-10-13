Певец Артем Пивоваров представил новую работу на стихотворение Василия Симоненко Ти знаєш, що ти людина. Композиция создана в рамках проекта Твої вірші, мої ноти.

Смысл композиции Ти знаєш, що ти людина

Артем Пивоваров хотел, чтобы благодаря этому треку его слушатели задумались о ценности жизни. В этом видео певец предстает в образе человека, находящегося в единении с природой и являющегося неповторимой частью мироздания. Клип снимался в то время, когда исполнитель гастролировал с благотворительным туром по португальским и австрийским городам.

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— Это напоминание о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительное, поэтому надо жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-то новое, не откладывая ничего на потом, — пояснил Артем Пивоваров.

Именно о быстротечности жизни и неповторимости каждой личности думал и гениальный поэт Василий Симоненко, когда создавал это стихотворение.

Фигура Василия Симоненко и его роль в литературе

Василий Симоненко принадлежит к когорте выдающихся украинских поэтов-шестидесятников. Он ушел из жизни очень рано — в 28 лет, но успел создать настоящие шедевры, входящие в список жемчужин украинской литературы.

В центре его произведений — любовь к родной земле и ответственность за судьбу Родины. Симоненко боролся за правду и был патриотом. Он творил в сложные времена, когда людей лишали свободы самовыражения. Однако через свои стихи поэт напоминал читателям об уникальности каждой личности, что является актуальным и в наше время.