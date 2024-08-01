Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Поїздка була важкою: Шерон Стоун показалася із синцем під оком

1 Серпня 2024, 13:02
Валентина Чорна редакторка розділу Стиль життя
Американська акторка, зірка фільму Основний інстинкт Шерон Стоун налякала шанувальників фото із синцем під оком.

Шерон Стоун показалася із синцем під оком

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилися фото із відпустки в Туреччині. Стоун позує в ліфті у чорному топі та білому костюмі з принтом. На знімку зірка постала із синцем під лівим оком.

– Ця поїздка була важкою, але я вистояла, – підписала кадр Шерон Стоун.

Що сталося та як акторка дістала синець під оком – вона не пояснила. У коментарях шанувальники висловили занепокоєння станом Шерон Стоун та побажали їй швидкого відновлення.

  • Що сталося?
  • Сподіваюся, ви скоро одужаєте.
  • Хто сказав, що ти не витримаєш удару?
  • Господи! Сподіваюся, з тобою все гаразд.
  • Навіть із синцем під оком ти маєш гарний вигляд.
  • Який нокаут!
  • Тепер ти будеш краще битися, – пишуть у коментарях.

Наразі Шерон Стоун перебуває на відпочинку в Туреччині. Протягом останніх тижнів акторка подорожувала Європою, публікуючи фото з італійського кінофестивалю Taormina, де вона отримала нагороду за життєві досягнення, а також з Канн, Франції та Риму.

