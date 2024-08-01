Американська акторка, зірка фільму Основний інстинкт Шерон Стоун налякала шанувальників фото із синцем під оком.

Шерон Стоун показалася із синцем під оком

На особистій сторінці в Instagram акторка поділилися фото із відпустки в Туреччині. Стоун позує в ліфті у чорному топі та білому костюмі з принтом. На знімку зірка постала із синцем під лівим оком.

– Ця поїздка була важкою, але я вистояла, – підписала кадр Шерон Стоун.

Що сталося та як акторка дістала синець під оком – вона не пояснила. У коментарях шанувальники висловили занепокоєння станом Шерон Стоун та побажали їй швидкого відновлення.

Що сталося?

Сподіваюся, ви скоро одужаєте.

Хто сказав, що ти не витримаєш удару?

Господи! Сподіваюся, з тобою все гаразд.

Навіть із синцем під оком ти маєш гарний вигляд.

Який нокаут!

Тепер ти будеш краще битися, – пишуть у коментарях.

Наразі Шерон Стоун перебуває на відпочинку в Туреччині. Протягом останніх тижнів акторка подорожувала Європою, публікуючи фото з італійського кінофестивалю Taormina, де вона отримала нагороду за життєві досягнення, а також з Канн, Франції та Риму.