Співак Артем Пивоваров презентував нове бачення відомої української пісні Ой на горі. Композиція вийшла у рамках культурного проекту Твої вірші, мої ноти.

Разом із треком артист презентував чорно-білий кліп.

Зараз дивляться

Оригінальна версія пісні пронизана смутком і несе сумну енергетику, нова – сповнена світла та надії. У тексті можна провести паралель із тим, що відбувається в нашій країні наразі. Український народ – голуби світу, які зазнали атаки від сокола, який вирішив зруйнувати їхнє життя.

У новому баченні пісні відчувається мотивуючий меседж, що ми маємо бути сильними та єдиними.

Артем Пивоваров каже, що цього разу він вирішив відійти від творчості окремих представників літератури та взяв за основу текст, автором якого є народ.

– Робота зображує загальну для більшості сучасних українців картину. Дійсність, у якій мільйони сімей були змушені розлучитися та відчути біль втрати. Кожен із нас проходить трансформацію. Поняття сім’ї стає більш широким і духовним, адже це не тільки про кровні зв’язки. Сім’я – це і ті люди, які мають спільні цінності, мрію і мету і об’єднуються заради її досягнення, – каже музикант.