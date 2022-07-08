Певец Артем Пивоваров представил новое видение известной украинской песни Ой на горі. Композиция вышла в рамках культурного проекта Твои стихи, мои ноты.

Вместе с треком артист презентовал черно-белый клип.

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Оригинальная версия песни пронизана печалью и несет грустную энергетику, новая – полна света и надежды. В тексте можно провести параллель с тем, что происходит в нашей стране сейчас. Украинский народ — голуби мира, подвергшиеся атаке от сокола, решившего разрушить их жизнь.

В новом видении песни ощущается мотивирующий месседж, что мы должны быть сильными и едиными.

Артем Пивоваров говорит, что на этот раз он решил отойти от творчества отдельных представителей литературы и взял за основу текст, автором которого является народ.

— Работа изображает общую для большинства современных украинцев картину. Действительность, в которой миллионы семей были вынуждены расстаться и почувствовать боль утраты. Каждый из нас проходит трансформацию. Понятие семьи становится более обширным и духовным, ведь это не только о кровных узах. Семья — это и те люди, которые имеют общие ценности, мечту и цель и объединяются ради е достижения, — говорит музыкант.