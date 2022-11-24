Блогер-миллионник Олег Машуковский вспомнил, как выезжал из Луганска в 2014 году и что чувствует сейчас, когда ВСУ освобождают села его родной области.

Говорит, до этого был 10 месяцев в Америке по обмену, в Луганск вернулся в 2014 году в марте, однако после получения аттестата там, уехал учиться в Киев.

— Я уехал, когда там все только начиналось… Моя семья выехала не сразу. Они попали под обстрел на вокзале. Я так понимаю, ракетные обстрелы или что-то такое. Я потерял с ними связь на неделю-две. Не было связи, поездов… Они как-то выехали в Киев, я их встретил и они уехали в Израиль, — рассказал Машуковский.

Говорит, родители и сейчас там. Во время полномасштабной войны он увидел их впервые за два года, когда выезжал за границу на благотворительный концерт. Однако признается, мысли остаться там и что-то придумать — не было, поскольку любит Украину и Киев.

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Отмечает, был в приятном удивлении, когда увидел, что некоторые села Луганской области начали освобождать от российских оккупантов.

— Я был в шоке… Это круто. Некоторые села были оккупированы с 2014 года. В Луганске у нас очень много чего осталось. Квартира мамы и папы, бабушкина, тетина. Все там осталось… Я там с момента оккупации ни разу не был, — делится Олег.

Фото: Олег Машуковский