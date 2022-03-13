Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в эфире ICTV рассказала об отношении к ВСУ, поддержке и оптимизме в победе, а также обратилась к нашим защитникам.

Так, певица призналась, что никто не ожидал масштабов войны, которую начнет Россия в Украине.

— Мы все догадывались, что может быть большая агрессия от России, чем в течение восьми лет, но никто не догадывался, какие будут масштабы. Когда произошли первые взрывы по всей Украине, в этот день я поняла, что это война. Никто ин е догадывался, что это будет происходить так долго, — призналась Юлия.

Санина также рассказала, что думает об украинских защитниках.

— Я горжусь нашими ВСУ, ведь они полностью нарушили планы Кремля по быстрому вторжению. Украина показывает свою мощь и силу. Каждый солдат, врачи, каждый украинец и каждая украинка, где бы они ни находились, боремся, как можем, — призналась участница группы The Hardkiss.

Она добавила, что спустя несколько дней исчезла паника, и принялась за помощь в качестве артиста:

Рядом со мной сын и родители в Киеве — они придают мне сил и понимание, что нужно бороться. Мы сейчас ведем большую информационную войну, но также помогаем и финансово.

Санина также не пожалела слов нашим защитникам: