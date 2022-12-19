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Порожня Росія і смерть Путіна: у Масяні показали наслідки мобілізації

19 Грудня 2022, 11:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Масяня

У новому епізоді Масяні показали наслідки мобілізації в РФ та смерть диктатора Володимира Путіна.

164-та серія одержала назву Русофоб. Масяня та Хрюндель намагаються донести правду про війну в Україні, однак у країні-агресорі вже не залишилося людей – половину мобілізували, половина – виїхала.

Хрюндель не виходив три місяці на вулицю, боячись отримати повістку.

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Пара ходить порожнім містом повз плакати про те, що чоловікам потрібно померти за “Пиню”. Масяня зазначає, що найбільший русофоб – Путін, який знищив російський народ. Також вона сказала, що під мобілізацію потрапили і жінки, адже чоловіки закінчилися.

Сам диктатор був зображений монстром, якого наприкінці зупинили неспокійні душі дітей із малайзійського Боїнга, відправивши його в пекло.

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