У новому епізоді Масяні показали наслідки мобілізації в РФ та смерть диктатора Володимира Путіна.
164-та серія одержала назву Русофоб. Масяня та Хрюндель намагаються донести правду про війну в Україні, однак у країні-агресорі вже не залишилося людей – половину мобілізували, половина – виїхала.
Хрюндель не виходив три місяці на вулицю, боячись отримати повістку.
Пара ходить порожнім містом повз плакати про те, що чоловікам потрібно померти за “Пиню”. Масяня зазначає, що найбільший русофоб – Путін, який знищив російський народ. Також вона сказала, що під мобілізацію потрапили і жінки, адже чоловіки закінчилися.
Сам диктатор був зображений монстром, якого наприкінці зупинили неспокійні душі дітей із малайзійського Боїнга, відправивши його в пекло.