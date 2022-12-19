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Пустая Россия и смерть Путина: в Масяне показали последствия мобилизации

19 декабря 2022, 11:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Масяня

В новом эпизоде Масяни показали последствия мобилизации в РФ и смерть диктатора Владимира Путина.

164-я серия получила название Русофоб. Масяня и Хрюндель пытаются донести правду о войне в Украине, однако в стране-агрессоре уже не осталось людей — половину мобилизовали, половина — выехала.

Хрюндель  не выходил три месяца на улицу, боясь получить повестку.

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Пара прогуливается по пустому городу мимо плакатов о том, что мужчинам нужно умереть за “Пыню”. Масяня отмечает, что самый большой русофоб – Путин, уничтоживший российский народ. Также она сказала, под мобилизацию попали и женщины, поскольку мужчины закончились.

Сам диктатор был изображен монстром, которого в конце остановили неупокоенные души детей с малайзийского Боинга, отправив его в ад.

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