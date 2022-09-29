У благодійному телемарафоні Для дітей заради майбутнього взяли участь майже 70 виконавців. Поруч з найяскравішими українськими зірками співали понад 50 юних вокалістів зі всієї країни, більшість з них – це минулі учасники фестивалю Чорноморські ігри.

Для марафону юні та дорослі виконавці заспівали пісні, які не сходять з вуст українців під час повномасштабної війни. Організатор Чорноморських ігор, а нині пісенного телемарафону – Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд понад 20 років підтримує обдаровану молодь. Та нині на меті не просто розвиток юні, а її порятунок.

У результаті за понад ніж дві години ефіру телемарафону, українці задонатили кругленьку суму за для допомоги дітям війни.

Зараз дивляться

– На сьогоднішній день ми маємо зібраних 2 млн 138 тис. грн на платформі Діти.хелп для допомоги дітям-війни. Допомога цього разу запланована для дітей, які втратили батьків під час цієї війни, під час бойових дій, для дітей – тимчасових переселенців, і для дітей, які перебувають в окупації, – розповів спікер Всеукраїнського благодійного Таврійського фонду Сергій Ковальчук.

За його словами, кошти ще надходять, адже чимало людей продовжують дивитися марафон у записі в мережі.

Провела марафон ведуча Фактів на ICTV Оксана Гутцайт на пару з Юрієм Горбуновим. Оксана долучилася без вагань, бо є враженою нашими дітьми, які щиро прагнуть допомогти одноліткам своєю творчістю.

– Тому діти, батьки, дідусі-бабусі, всі повинні подивитися цей марафон, подивитися в ці очі дітей, які знають, що перемога буде за нами. Вони знають, що ми як нація станемо ще кращими, ще сильнішими. І зараз ми можемо допомогти цим дітям. Звісно, діти співають для дітей, але ми – дорослі маємо їх підтримати. Тому що хто може допомогти донатами – це дорослі, – сказала Оксана Гутцайт.

Окрім допомоги дітям війни марафон також здійснив мрії юних виконавців, їм випала рідкісна можливість заспівати разом із зірками. А це

Тіна Кароль, Антитіла, Wellboy, NK, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва, Tarabarova, Друга Ріка, Без обмежень, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Kazka, Monatik та інші.

Телемарафон Для дітей заради майбутнього відбувся за сприяння Міністерства культури і інформаційної політики України. Це був лише перший проєкт платформи Діти. Хелп, яку започаткував Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд.

Доброчинці вже готують нові ініціативи для підтримки дітей війни.