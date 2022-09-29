В благотворительном телемарафоне Для дітей заради майбутнього приняли участие почти 70 исполнителей. Рядом с самыми яркими украинскими звездами пели более 50 юных вокалистов со всей страны, большинство из них — это участники фестиваля Черноморские игры.

Для марафона юные и взрослые исполнители спели песни, которые не сходят с уст украинцев во время полномасштабной войны. Организатор Черноморских игр, а ныне песенного телемарафона — Всеукраинский благотворительный Таврийский фонд более 20 лет поддерживает одаренную молодежь. Но сейчас целью является не просто ее развитие, а спасение.

В результате за более чем два часа эфира телемарафона, украинцы задонатили кругленькую сумму для помощи детям войны.

Сейчас смотрят

— На сегодняшний день мы имеем собранных 2 млн 138 тыс. грн на платформе Дети.хелп для помощи детям-войны. Помощь в этот раз запланирована для детей, которые потеряли родителей во время этой войны, во время боевых действий, для детей – временных переселенцев, и для детей, которые находятся в оккупации, — рассказал спикер Всеукраинского благотворительного фонда Таврического Сергей Ковальчук.

По его словам, средства еще поступают, ведь многие продолжают смотреть марафон в записи в сети.

Провела марафон ведущая Фактов на ICTV Оксана Гутцайт на пару с Юрием Горбуновым. Оксана присоединилась без колебаний, потому что поражена нашими детьми, которые искренне стремятся помочь сверстникам своим творчеством.

— Поэтому дети, родители, дедушки-бабушки, все должны посмотреть этот марафон, посмотреть в эти глаза детей, которые знают, что победа будет за нами. Они знают, что мы как нация станем еще лучше, еще сильнее. И сейчас мы можем помочь этим детям. Конечно, дети поют для детей, но мы — взрослые должны их поддержать. Потому что кто может помочь донатами — это взрослые, — сказала Оксана Гутцайт.

Кроме помощи детям войны марафон также осуществил мечты юных исполнителей, им выпала редкая возможность спеть вместе со звездами. А это

Тина Кароль, Антитела, Wellboy, NK, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева, Tarabarova, Друга Ріка, Без обмежень, Александр Пономарев, Михаил Хома, Kazka, Monatik и другие.

Телемарафон Для дітей заради майбутнього состоялся при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины. Это был лишь первый проект платформы Дети.Хелп, которую основал Всеукраинский благотворительный Таврийский фонд.

Благотворители уже готовят новые инициативы для поддержки детей войны.