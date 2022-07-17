У Бразилії померла письменниця українського походження Віра Вовк. Їй було 96 років.

Літературознавиці не стало 16 липня у Ріо-де-Жанейро.

Про смерть письменниці повідомив польський та український поет Тадей Карабович у Facebook.

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– На жаль, наша дорога Віра не витримала і померла сьогодні вранці. Будь ласка, повідомте її друзям та родичам, що ви знаєте. Більше інформації надамо згодом, – написав він.

Віра Вовк народилася у Бориславі на Львівщині. Дитинство провела на Гуцульщині.

З 1945 року перебувала в Німеччині, згодом перебралася в Бразилію. У 1949 році разом із матір’ю переїхала до Ріо-де-Жанейро.

Вовк була доктором філософії, професором німецької літератури та завідувачем кафедри германістики у Федеральному університеті Ріо-де-Жанейро.

Писала українською, німецькою та португальською мовами. Активно пропагувала українську культуру та мову.

Також вона перекладала з французької, італійської, румунської, македонської, старослов’янської на українську.

Удостоєна багатьох премій, серед яких і Національна премія України імені Тараса Шевченка.

За життя Віра створила низку поетичних збірок, серед них – Зоря провідна, Єлегії, Чорні акації, Любовні листи княжни Вероніки, Каппа Хреста тощо.